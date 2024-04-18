Мюллер: С нетерпением жду возможности поехать в Мадрид

Атакующий полузащитниквысказался о предстоящем матче св Лиге чемпионов.

«Немецкие парни сделали своё дело. Тони Рюдигер за мадридский "Реал" и Йозуа Киммих за нас. Полуфинал между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией" — одна из самых важных игр в мировом футболе. Я с нетерпением жду возможности поехать в Мадрид через три недели, поскольку домашний матч состоится через две. Вперёд, "Бавария". Мы те, кто мы есть», — сказал Мюллер в видео на своей странице в социальной сети.

Первый матч между командами состоится 30 апреля в Мюнхене.