начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги Европы, 18.04.2024.

Последний матч: «Бенфика» — «Марсель» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Бенфика». Коэффициент ставки — 1.97 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Марсель»).

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