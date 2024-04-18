Кейн: «Бавария» одержала классную победу

Нападающий «Баварии»сказал, что испытал невероятные ощущения после победы немецкого клуба над лондонским «Арсеналом».

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над лондонским «Арсеналом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на 63‑й минуте забил Джошуа Киммих.

«Невероятные ощущения. Классная победа. Этот сезон у нас очень тяжело складывается, но сегодня наш день. Мы понимали, что будем играть дома и что соперник не даст нам много пространства. Было важно проявить себя перед родными трибунами. Спасибо Джошуа, что смог забить и сделать разницу в счете. Приятно, что помогли нашему вратарю сыграть "на ноль". Проход в полуфинал — важное достижение для нас. Мы можем насладиться этим моментом», — сказал Кейн в эфире «Матч ТВ».

Первая игра закончилась вничью — 2:2. Таким образом, по сумме двух матчей «Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов. «Арсенал» завершил выступление в турнире. «Бавария» в полуфинале встретится в мадридским «Реалом».