Чернов: Абаскаль растрогался на прощании с командой

Защитник «Спартака»рассказал, как бывший главный тренер красно-белыхпопрощался с командой после увольнения.

«Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со "Спартаком", как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой.

Все равно он здесь оставил свою частичку. "Спартак" — первая серьезная команда для него, где есть давление. Думаю, он достаточно хорошо справлялся.

То, что только Роман Зобнин спустя какое-то время попрощался с Абаскалем в соцсетях, не отражает ситуацию, которая была в команде. На это не стоит обращать внимания.

Знаю, что ребята приезжали к нему домой, чтобы попрощаться. Никаких проблем нет. Если кто-то что-то не выложил в соцсети, это не значит, что как-то не так попрощались. Всё прошло на хорошей ноте», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля на следующий день после поражения от «Сочи» (0:1).

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.