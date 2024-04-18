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    Фрагмент матчаУвольнение Абаскаля не помогло. «Зенит» — в финале Пути РПЛ
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    Чернов: Абаскаль растрогался на прощании с командой

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как бывший главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль попрощался с командой после увольнения.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со "Спартаком", как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой.

    Все равно он здесь оставил свою частичку. "Спартак" — первая серьезная команда для него, где есть давление. Думаю, он достаточно хорошо справлялся.

    То, что только Роман Зобнин спустя какое-то время попрощался с Абаскалем в соцсетях, не отражает ситуацию, которая была в команде. На это не стоит обращать внимания.

    Знаю, что ребята приезжали к нему домой, чтобы попрощаться. Никаких проблем нет. Если кто-то что-то не выложил в соцсети, это не значит, что как-то не так попрощались. Всё прошло на хорошей ноте», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

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    • Напомним, «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля на следующий день после поражения от «Сочи» (0:1).

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

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