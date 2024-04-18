Аршавин: Нино и Эракович «хавали» Соболева

Заместитель генерального директора «Зенита»прокомментировал ничью в ответном матче со(0:0) в полуфинале Кубка России.

В первом матче «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 2:1.

«В целом обе команды вышли (играть) по схеме 4–3–3. "Спартак" страховался, поэтому поставил на флаги Хлусевича и Денисова.

Получалось так, что когда Соболев получал мяч, его, так сказать, "хавали" Нино и Эракович, продавливали, не за что было зацепиться в первом тайме.

Только в концовке Соболев два раза пробил неплохо с лёта», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА. «Спартак» встретится с «Динамо» в рамках Пути регионов Кубка России.