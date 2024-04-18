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    Фрагмент матчаУвольнение Абаскаля не помогло. «Зенит» — в финале Пути РПЛ
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    Аршавин: Нино и Эракович «хавали» Соболева

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    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ничью в ответном матче со «Спартаком» (0:0) в полуфинале Кубка России.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    В первом матче «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 2:1.

    «В целом обе команды вышли (играть) по схеме 4–3–3. "Спартак" страховался, поэтому поставил на флаги Хлусевича и Денисова.

    Получалось так, что когда Соболев получал мяч, его, так сказать, "хавали" Нино и Эракович, продавливали, не за что было зацепиться в первом тайме.

    Только в концовке Соболев два раза пробил неплохо с лёта», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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