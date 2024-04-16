Клопп: Никогда не считал себя великим тренером

Наставник «Ливерпуля»заявил, что не считает себя великим тренером.

«Никогда не считал себя великим тренером. Никогда в жизни. До сих пор удивляюсь, что люди считают меня таковым, но я принимаю это. Важно то, что люди в Ливерпуле довольны тем, чего мы достигли. Мне не нужны сравнения с Венгером или кем-то ещё. Для меня это ничего не значит.

Я не хочу, чтобы на моем надгробии было написано: "Здесь покоится один из самых успешных тренеров на планете" — я всё равно буду в трёх футах под землей. Нет, это не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям на протяжении всей жизни», — приводит слова Клоппа Sky News.

После 32 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место.

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл «Аталанте» в 1-м матче 1/4 финала Лиги Европы, а затем неожиданно уступил «Кристал Пэлас» в рамках английской Премьер-лиги (0:1).

В следующем матче «мерсисайцы» вновь встретятся с «Аталантой» 18-го апреля в рамках ответной игры четвертьфинала ЛЕ. Начало игры — в 22:00 мск.