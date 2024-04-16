Кейн: Не слишком хорошо знаю Нагельсманна и не знаю всей ситуации с тренером на следующий сезон

Нападающийвысказался о том, что новым наставником мюнхенского коллектива может стать

«Честно говоря, я не слишком хорошо его знаю, не знаю всей ситуации с тренером на следующий сезон. Я знаю только то, что Томас здесь до конца сезона. И это все, на чем я сосредоточен.

Клубу предстоит принять решение, и я уверен, что они рассматривают всех кандидатов и пытаются найти лучшее решение. Но как игроки мы должны проявить полное уважение к Томасу, ведь завтра вечером нас ждёт большая игра, а также матчи Бундеслиги, чтобы хорошо закончить сезон», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкого чемпионата.