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    Хави о Рафинье: Завтра он станет для нас ключевым игроком

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    Главный тренер «Барселоны» Хави отметил нескольких игроков своей команды перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

    Рафинья
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    Рафинья

    «Завтрашний матч будет посвящен футболистам, а не тренерам. Надеюсь, они вдохновлены, потому что все будет зависеть от них. Нам важна поддержка фанатов.

    Будут трудные моменты, когда ПСЖ заставит нас страдать. Олимпийский стадион — это не "Камп Ноу", но будем надеяться, что он похож на него.
    Рафинья был очень важен для нас в этом сезоне не только благодаря голам и передачам, но и с точки зрения оборонительных действий. Завтра он станет для нас ключевым игроком.

    Как я могу мотивировать таких игроков, как Ямаль и Кубарси на завтрашнюю игру? Они всегда задают вопросы и всегда во всем участвуют. Это вечер Лиги чемпионов. Им не нужна дополнительная мотивация», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

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    • Напомним, что в 1-м матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла ПСЖ со счетом 3:2. Ответная игра состоится завтра, 16-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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