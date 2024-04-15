Хави о Рафинье: Завтра он станет для нас ключевым игроком

Главный тренеротметил нескольких игроков своей команды перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с

«Завтрашний матч будет посвящен футболистам, а не тренерам. Надеюсь, они вдохновлены, потому что все будет зависеть от них. Нам важна поддержка фанатов.

Будут трудные моменты, когда ПСЖ заставит нас страдать. Олимпийский стадион — это не "Камп Ноу", но будем надеяться, что он похож на него.

Рафинья был очень важен для нас в этом сезоне не только благодаря голам и передачам, но и с точки зрения оборонительных действий. Завтра он станет для нас ключевым игроком.

Как я могу мотивировать таких игроков, как Ямаль и Кубарси на завтрашнюю игру? Они всегда задают вопросы и всегда во всем участвуют. Это вечер Лиги чемпионов. Им не нужна дополнительная мотивация», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в 1-м матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла ПСЖ со счетом 3:2. Ответная игра состоится завтра, 16-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.