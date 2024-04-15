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    Хави о предстоящем матче с ПСЖ: Это может быть особенный вечер

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ .

    Хави
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    Хави

    «Для всех нас это может быть большой возможностью. Мы играем дома, хотя и не на "Камп Ноу". Луис Энрике (главный тренер ПСЖ) пойдёт на всё, он сделает так, чтобы его команда прессинговала и оказывала давление на нашу линию обороны. Он один из лучших тренеров в мире, и я вижу, каким стал ПСЖ под его руководством.

    У нас большие ожидания от этой игры. Это может быть особенный вечер», — приводит слова Хави испанское интернет-издание AS.

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    • Напомним, что 1-й матч между ПСЖ и «Барселоной» завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 3:2. Ответная игра состоится 16-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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