Романцев: С самого начала знал, что пить шампанское на финише будут в Питере

Бывший главный тренер «Спартака»высказался о победенад(2:1) в 24-м туре РПЛ.

«С самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака. Классный состав с роскошной скамейкой, лидеры в каждой линии, опыт борьбы за чемпионство. Таков нынешний "Зенит".

И как бы к нему ни относились, на сегодня это самый могучий клуб лиги. Что делает честь "Краснодару", рискнувшему бросить вызов такой махине.

Хотя даже его победа в субботней встрече не заставила бы меня изменить свое мнение о том, что пить шампанское на финише будут в Питере», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».