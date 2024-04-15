Клаудиньо о судействе: Можно было бы свистеть нарушения чаще

Полузащитникподелился мнением о проблемах судейства в российской Премьер-лиге.

«Это происходит уже несколько лет. Достаточное количество фолов, которые получают не только наши футболисты, но и футболисты других команд, не фиксируются судьями. Болезненные ощущения зачастую испытываешь на поле, но таков футбол.

На мой взгляд, можно было бы свистеть нарушения чаще, но что есть — то есть. Мне кажется, что руководству арбитров стоит уделить этому внимание, потому что, если этого не сделать, это будет продолжаться, и достаточно травматичные ситуации будут возникать», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

Ранее полузащитник поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком».

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел 23 матча за «Зенит» в РПЛ, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.