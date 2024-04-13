Корнеев: У Педро потенциал футболиста топ-уровня

Бывший спортивный директор «Зенита»поделился мнением о 18-летнем нападающем «Зенита»

«Педро только в начале своего пути. Сложно спрогнозировать, как в итоге сложится его карьера. Пока ясно лишь одно: у него потенциал футболиста топ-уровня.

В каком клубе мы его увидим через пару лет? В том, который заплатит за него сумму от 40 миллионов евро. Но тут должно будет все сойтись: и готовность "Зенита" с ним расстаться, и желание самого футболиста», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Педро провел за «Зенит» шесть матчей, в которых забил три гола.

«Зенит» в ближайшем матче сыграет 13 апреля на выезде против «Краснодара», начало — в 17:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.