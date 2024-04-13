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    Глушенков: У меня нет слов. Это просто безобразие какое‑то

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    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков подвел итог матча с ЦСКА (3:3).

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «У меня нет слов, потому что я все эмоции потратил на прошлые игры, когда мы с угловых также пропускали. Это просто безобразие какое‑то.

    Конечно, чуть другие эмоции на скамейке, потому что ты понимаешь, что не можешь помочь.

    Так получилось, партнеры помогли, которые забивали. Игра давалась замечательно, но угловые нет. Поэтому на угловых мы проиграли. Также ЦСКА смог вернуться в игру за счет длинных передач», — цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

    ЦСКА и «Локомотив» продолжают делит 4-5 места, у них по 37 очков.

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