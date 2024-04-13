Бердыев вернулся в махачкалинское «Динамо»

занял пост советника президента махачкалинского

«На днях президент "Динамо" Гаджи Гаджиев и Курбан Бердыев встречались с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Он пригласил Курбана Бекиевича на заседание попечительского совета клуба, которое состоится в конце апреля, и советник президента "Динамо" принял это приглашение», — говорится в сообщении клуба.

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Бердыев с июля 2023-го по февраль 2024 года был главным тренером махачкалинского «Динамо».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги после 25 туров.