Радимов — о возможном переходе Дзюбы в «Шанхай Шеньхуа»: Слуцкий, помимо тренировок, открыл какое-то шоу в Китае?

Российский тренеротреагировал на новость о том, что нападающийможет перейти в

«Леонид Викторович, помимо тренировок, открыл какое‑то шоу в Китае? Я могу их вместе представить только там. Честно, даже не задумываюсь на тему переезда Дзюбы. Мне вообще все равно, уедет он или нет. Это его выбор, он же взрослый человек. Хочет — поедет. Позовут — ну пускай. Но, повторюсь, последнее время я помню Дзюбу и Слуцкого вместе только на просторах ютуба», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.