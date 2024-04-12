Колосков: Пусть «Спартак» уговаривает Моуринью

«У "Спартака" сейчас тенденция на иностранных тренеров. Для них альтернативы нет, поэтому выбирают из зарубежных специалистов. Здесь ничего странного нет. Понимаю, если бы чередовали русского с иностранцем. А так у "Спартака" установка на иностранного тренера.
Сейчас нет российских специалистов, готовых возглавить "Спартак", кроме, может быть, Черчесова, который свободен ото всех обязательств. Остальные качественные тренеры заняты, ряд уже потеряли работу в командах и не готовы.
У нас есть свободный Моуринью! Пусть его в "Спартаке" уговаривают, пусть он приезжает. Он хороший тренер. Моуринью "Спартаку" подошел бы», — приводит слова Колоскова Sport24.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.