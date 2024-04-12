Колосков: Пусть «Спартак» уговаривает Моуринью

Почетный президент РФСсчитает, что новым главным тренеромпосле увольнения испанцаснова будет иностранный специалист.

«У "Спартака" сейчас тенденция на иностранных тренеров. Для них альтернативы нет, поэтому выбирают из зарубежных специалистов. Здесь ничего странного нет. Понимаю, если бы чередовали русского с иностранцем. А так у "Спартака" установка на иностранного тренера.

Сейчас нет российских специалистов, готовых возглавить "Спартак", кроме, может быть, Черчесова, который свободен ото всех обязательств. Остальные качественные тренеры заняты, ряд уже потеряли работу в командах и не готовы.

У нас есть свободный Моуринью! Пусть его в "Спартаке" уговаривают, пусть он приезжает. Он хороший тренер. Моуринью "Спартаку" подошел бы», — приводит слова Колоскова Sport24.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.