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    Колосков: Пусть «Спартак» уговаривает Моуринью

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что новым главным тренером «Спартака» после увольнения испанца Гильермо Абаскаля снова будет иностранный специалист.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «У "Спартака" сейчас тенденция на иностранных тренеров. Для них альтернативы нет, поэтому выбирают из зарубежных специалистов. Здесь ничего странного нет. Понимаю, если бы чередовали русского с иностранцем. А так у "Спартака" установка на иностранного тренера.

    Сейчас нет российских специалистов, готовых возглавить "Спартак", кроме, может быть, Черчесова, который свободен ото всех обязательств. Остальные качественные тренеры заняты, ряд уже потеряли работу в командах и не готовы.

    У нас есть свободный Моуринью! Пусть его в "Спартаке" уговаривают, пусть он приезжает. Он хороший тренер. Моуринью "Спартаку" подошел бы», — приводит слова Колоскова Sport24.

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    • Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.

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