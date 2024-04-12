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    Аугсбург — Унион: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.04.2024 в 21:30 начнется матч в чемпионате Германии по футболу Аугсбург — Унион

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    Аугсбург и Унион начнут матч в 21:30 в чемпионате Германии по футболу, 12.04.2024.

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    Последний матч: «Унион» — «Аугсбург» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аугсбург» — «Унион». Коэффициент ставки — 3.50.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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