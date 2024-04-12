12 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу пройдет матч «Аугсбург» — «Унион». Начало игры — 21:30. «Аугсбург» — «Унион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «фуггеры» в последнее время набрали отличную форму и являются крепким середняком Бундеслиги.

В настоящий момент команда из одноименного города имеет в своем активе 36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице немецкого чемпионата.

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За 28 игр коллектив из Аугсбурга смог 45 раз поразить ворота соперника и 46 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Аугсбург» проиграл «Хоффенхайму» (1:3),а до этого сыграл вничью с «Кельной» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

До этого же подопечные Йесса Торупа смогли добыть четыре победы подряд — над «Вольфсбургом» (3:1), «Хайденхаймом» (1:0), «Дармштадтом» (6:0) и «Фрайбургом» (2:1).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Рис Оксфорд, Рафаэль Фрамбергер, Элвис Рексбечай, Никлас Дорш и Роберт Гумми.

Состояние команды: сейчас «Аугсбург» уже ни на что не претендует и может спокойно доигрывать сезон.

Думается, что главной задачей команды было сохранить прописку в элите и с ней она отлично справилась.

Зимой в «Аугсбург» пришли только Кристиан Якич и Пеп Биль, а ушли футболисты, которые не проходили в состав.

«Унион»

Турнирное положение: «железные» все еще остаются в опасной зоне и при неудачном стечении обстоятельств могут претендовать на вылет.

В настоящий момент команда из Берлина имеет в своем активе 29 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

Берлинский коллектив смог 25 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре берлинцы уступили «Байеру» (0:1), а до этого столичная команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0).

Перед этим же коллектив из столицы Германии обыграл «Вердер» (2:1), но проиграл «Штутгарту» (0:2) и «Боруссии» (0:2).

Не сыграют: в этой игре «Унион» не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Робина Госенса и Лукаса Тусарта.

Состояние команды: в настоящий момент подопечные Ненада Белицы опережают зону вылета на шесть очков и могут чувствовать себя спокойно, но несколько поражений могут отбросить команду ниже.

Зимой команда существенно обновилась, были проданы некоторые футболисты, а им на смену пришли новые. Пока что это работает и «Унион» чувствует себя в безопасности.

Статистика для ставок

«Аугсбург» дома не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Унион» выиграл только 1 из последних 17 гостевых матчей

В первом круге соперники разошлись миром — 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.50, а победа «Униона» — в 3.55.

ТБ 2,5 оценивается в 1.92, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.88.

Прогноз: команды примерно равные по силам и нельзя говорить, что именно «Аугсбург» является однозначным фаворитом противостояния. Поэтому предположим, что встреча вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.50.

Прогноз: что касается результативности матча, то команды в последнее время забивают, значит, скорее всего, смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.72.