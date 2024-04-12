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    Смогут ли «Аугсбург» и «Унион» выявить сильнейшего?

    «Аугсбург» — «Унион». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 12 апреля 2024 года

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    «Аугсбург»
    12 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу пройдет матч «Аугсбург» — «Унион». Начало игры — 21:30. «Аугсбург» — «Унион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Апреля 2024 года
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    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «фуггеры» в последнее время набрали отличную форму и являются крепким середняком Бундеслиги.

    В настоящий момент команда из одноименного города имеет в своем активе 36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице немецкого чемпионата.

    Аугсбург — Унион: коэффициенты букмекеров

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    За 28 игр коллектив из Аугсбурга смог 45 раз поразить ворота соперника и 46 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Аугсбург» проиграл «Хоффенхайму» (1:3),а до этого сыграл вничью с «Кельной» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    До этого же подопечные Йесса Торупа смогли добыть четыре победы подряд — над «Вольфсбургом» (3:1), «Хайденхаймом» (1:0), «Дармштадтом» (6:0) и «Фрайбургом» (2:1).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Рис Оксфорд, Рафаэль Фрамбергер, Элвис Рексбечай, Никлас Дорш и Роберт Гумми.

    Состояние команды: сейчас «Аугсбург» уже ни на что не претендует и может спокойно доигрывать сезон.

    Думается, что главной задачей команды было сохранить прописку в элите и с ней она отлично справилась.

    Зимой в «Аугсбург» пришли только Кристиан Якич и Пеп Биль, а ушли футболисты, которые не проходили в состав.

    «Унион»

    Турнирное положение: «железные» все еще остаются в опасной зоне и при неудачном стечении обстоятельств могут претендовать на вылет.

    В настоящий момент команда из Берлина имеет в своем активе 29 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

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    • Берлинский коллектив смог 25 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре берлинцы уступили «Байеру» (0:1), а до этого столичная команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0).

    Перед этим же коллектив из столицы Германии обыграл «Вердер» (2:1), но проиграл «Штутгарту» (0:2) и «Боруссии» (0:2).

    Не сыграют: в этой игре «Унион» не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Робина Госенса и Лукаса Тусарта.

    Состояние команды: в настоящий момент подопечные Ненада Белицы опережают зону вылета на шесть очков и могут чувствовать себя спокойно, но несколько поражений могут отбросить команду ниже.

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    Зимой команда существенно обновилась, были проданы некоторые футболисты, а им на смену пришли новые. Пока что это работает и «Унион» чувствует себя в безопасности.

    Статистика для ставок

    • «Аугсбург» дома не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • «Унион» выиграл только 1 из последних 17 гостевых матчей

    • В первом круге соперники разошлись миром — 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.50, а победа «Униона» — в 3.55.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.92, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.88.

    Прогноз: команды примерно равные по силам и нельзя говорить, что именно «Аугсбург» является однозначным фаворитом противостояния. Поэтому предположим, что встреча вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.50.

    Прогноз: что касается результативности матча, то команды в последнее время забивают, значит, скорее всего, смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.72.

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    Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Унион» с коэффициентом 3.50. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Аугсбург» и «Унион» выявить сильнейшего?
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