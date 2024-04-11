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    Экс-игрок сборной Франции: У Доннаруммы больше нет оправданий после всех его ошибок

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    Бывший футболист сборной Франции Жером Ротен оценил игру вратаря «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы в матче с «Барселоной» (2:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    «Как он играет на угловых в своей вратарской — даже при втором голе Рафиньи он бежит назад, не пытаясь ничего предпринять, и почти падает. Самое ужасное, что мы думали, что в этом году у него все наладилось.

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    • При его статусе у него больше нет оправданий. Он уже не молодой вратарь, конкурирующий с Навасом. Его сделали вратарем номер один, и теперь он должен брать на себя ответственность», — приводит слова Ротена RMC Sport.

    Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет 16 апреля на поле каталонского клуба.

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