Экс-игрок сборной Франции: У Доннаруммы больше нет оправданий после всех его ошибок

Бывший футболист сборной Францииоценил игру вратаря «Пари Сен-Жермен»в матче с(2:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Как он играет на угловых в своей вратарской — даже при втором голе Рафиньи он бежит назад, не пытаясь ничего предпринять, и почти падает. Самое ужасное, что мы думали, что в этом году у него все наладилось.

При его статусе у него больше нет оправданий. Он уже не молодой вратарь, конкурирующий с Навасом. Его сделали вратарем номер один, и теперь он должен брать на себя ответственность», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет 16 апреля на поле каталонского клуба.