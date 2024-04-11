В 19:45 11.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/4 финала Лиги конференций.

Последний матч: «Олимпиакос» — «Фенербахче» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимпиакос» — «Фенербахче». Коэффициент ставки — 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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