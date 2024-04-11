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    Гвардиол о Модриче: Приятно было видеть, как капитан моей сборной играет против меня

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    Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о полузащитнике «Реала» Луке Модриче.

    Йошко Гвардиол
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    Йошко Гвардиол

    «Для меня это много значит. Приятно было видеть, как капитан моей сборной играет против меня. Я знаю, что Модрич стареет, но он все еще чувствует себя хорошо», — цитирует Гвардиола Madrid Xtra.

    Напомним, что 9-го апреля «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Реалом» (3:3) в рамках 1-го матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 17-го апреля в Манчестере.

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    • В нынешнем сезоне Гвардиол провел за «Манчестер Сити» 33 матча, забил гол и сделал голевую передачу.

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