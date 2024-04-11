Куртуа высказался об игре Лунина в матче с «Манчестер Сити»

Вратарь мадридского «Реала»высказался об ошибке одноклубникаво время первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3).

Лунин вовремя не среагировал на удар со штрафного полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который открыл счет на второй минуте встречи.

«Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как только мяч касается газона, его уже невозможно остановить, потому что он уже над тобой», — приводит слова Куртуа Defensa Central.

Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы мениска, которую получил 19 марта.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Ответный матч состоится 17 апреля. Встреча пройдет в Англии и начнется в 22:00 мск.