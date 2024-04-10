Вендел высказался о своем будущем

Хавбек «Зенита»ответил на вопрос о своем будущем в клубе. По словам футболиста, он нацелен завоевать чемпионский титул в РПЛ.

«Буду ли искать новые вызовы? Сейчас не время говорить об этом. В "Зените" ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время получить этот титул»! — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

26-летний Вендел перешёл в «Зенит» в октябре 2020 года из «Спортинга». Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 22 млн евро.

В нынешнем сезоне Вендел забил четыре гола и сделал восемь голевых передач в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах.