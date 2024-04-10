Непомнящий: Слуцкий очень успешно начал в Китае, но там от любви до ненависти полшага

Известный тренервысказался о недавних успехахна посту главного тренера

«Слуцкий начал очень-очень успешно в Китае, тут и возразить нечего. Лёня быстро вошел в колею. Но всё впереди, матчи с основными конкурентами еще предстоят. Всё может быть.

В Китае от любви до ненависти полшага. Я желаю ему, чтобы отношения с руководством и игроками, которые сейчас складываются, продолжали быть», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Китая после пяти туров, до сих пор не потеряв ни одного очка.