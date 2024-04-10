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    Непомнящий: Слуцкий очень успешно начал в Китае, но там от любви до ненависти полшага

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая Футбол России
    Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о недавних успехах Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Слуцкий начал очень-очень успешно в Китае, тут и возразить нечего. Лёня быстро вошел в колею. Но всё впереди, матчи с основными конкурентами еще предстоят. Всё может быть.

    В Китае от любви до ненависти полшага. Я желаю ему, чтобы отношения с руководством и игроками, которые сейчас складываются, продолжали быть», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

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