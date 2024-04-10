Дель Пьеро: Беллингем немного теряет себя после идеального старта

Бывший форвард сборной Италиине спешит огульно критиковать полузащитника «Реала»

Ранее мадридский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По мнению ветерана, были объективные причины для неудачной игры. В частности, Джуд уже отвык думать только о защите.

«Он немного теряет себя после идеального старта. У него было несколько странных протестов. В то же время такой матч очень сложный. Беллингем по-прежнему очень молод.

Важно, что "Реал Мадрид" почти не держал мяч, а контратаки в такой ситуации более выгодны Родриго и Винисиусу», — высказался Дель Пьеро в интервью TMW.