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    Дель Пьеро: Беллингем немного теряет себя после идеального старта

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    Бывший форвард сборной Италии Алессандро Дель Пьеро не спешит огульно критиковать полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Ранее мадридский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    По мнению ветерана, были объективные причины для неудачной игры. В частности, Джуд уже отвык думать только о защите.

    «Он немного теряет себя после идеального старта. У него было несколько странных протестов. В то же время такой матч очень сложный. Беллингем по-прежнему очень молод.

    Важно, что "Реал Мадрид" почти не держал мяч, а контратаки в такой ситуации более выгодны Родриго и Винисиусу», — высказался Дель Пьеро в интервью TMW.

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