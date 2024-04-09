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    Колыванов советует Смолову покинуть «Динамо»

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    Экс-игрок «Динамо» Игорь Колыванов порекомендовал нападающему бело-голубых Федору Смолову сменить клуб ради получения игровой практики.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Такие игроки, как Смолов, должны постоянно играть. Выходя на замену, у него нет той уверенности. Смолов уже не подходит под быструю игру. Хотя раньше он очень быстро бежал, но сейчас скорость ушла.

    Нужно понимать, что человеку уже 34 года. По‑моему, лучше пусть идёт в менее классную команду, но играл бы там в основе. Появился бы кураж. Когда ты сидишь в 34 года на скамейке и выходишь на 10–15 минут… Думаю, ему самому уже неинтересно», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Динамо» идет на третьем месте в таблице РПЛ.

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