Гвардиола: Вряд ли «Ман Сити» обыграет «Реал» два раза подряд

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от первого матча с мадридскимв четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Когда "Реал" проигрывает, всегда говорят, что это они сыграли плохо. Не говорят, что другая команда сыграла лучше. В таких клубах судят вот так.

Но я стараюсь смотреть на вещи иначе. Это футбол. Другая команда может быть лучше. Вот и все.

Не думаю, что результат прошлого года может повториться. Обыграть "Реал" два раза подряд практически невозможно. Это непростая цель. У нас есть и цель, и гордость», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл у «Реала» (1:1, 4:0) по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет 9 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 мск.