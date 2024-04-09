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    Гвардиола: Вряд ли «Ман Сити» обыграет «Реал» два раза подряд

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Когда "Реал" проигрывает, всегда говорят, что это они сыграли плохо. Не говорят, что другая команда сыграла лучше. В таких клубах судят вот так.

    Но я стараюсь смотреть на вещи иначе. Это футбол. Другая команда может быть лучше. Вот и все.

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    • Не думаю, что результат прошлого года может повториться. Обыграть "Реал" два раза подряд практически невозможно. Это непростая цель. У нас есть и цель, и гордость», — приводит слова Гвардиолы Marca.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

    В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл у «Реала» (1:1, 4:0) по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов.

    Матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет 9 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 мск.

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