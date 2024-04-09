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    ЦСКА может подписать нападающего «Ботафого»

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    Московский ЦСКА рассматривает возможность приобретения нападающего «Ботафого» Эмерсона Урсо, сообщает журналист Фабио Алейшо.

    Эмерсон Урсо
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    Эмерсон Урсо

    По данным источника, ЦСКА уже связался с советом директоров бразильского клуба по поводу трансфера 22-летнего футболиста.

    Transfermarkt оценивает стоимость Урсо в 250 тысяч евро.

    Эмерсон перешел в «Ботафого» в начале этого года в статусе свободного агента. До этого он выступал за «Сан-Каэтану».

    Контракт Эмерсона Урсо с «Ботафого» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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