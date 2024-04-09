ЦСКА может подписать нападающего «Ботафого»

Московскийрассматривает возможность приобретения нападающего «Ботафого» сообщает журналист Фабио Алейшо.

По данным источника, ЦСКА уже связался с советом директоров бразильского клуба по поводу трансфера 22-летнего футболиста.

Transfermarkt оценивает стоимость Урсо в 250 тысяч евро.

Эмерсон перешел в «Ботафого» в начале этого года в статусе свободного агента. До этого он выступал за «Сан-Каэтану».

Контракт Эмерсона Урсо с «Ботафого» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может приобрести атакующего полузащитника нигерийского «Ремо Старс» Олувашолу Огундану.