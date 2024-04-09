Аршавин назвал идеальный момент для увольнения Абаскаля из «Спартака»

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
«Что с Абаскалем? Я верю инсайдеру, который объявил, что решение уже было принято до матча.
Наверное, есть какие‑то мысли, как восемь туров прожить с новым тренером.
Если бы Абаскаль докатил до конца и еще бы вдруг выиграл Кубок, то расставание было бы более красочным и теплым», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.