Аршавин назвал идеальный момент для увольнения Абаскаля из «Спартака»

Бывший игрок «Зенита»высказался о возможном увольнениис поста главного тренера

«Что с Абаскалем? Я верю инсайдеру, который объявил, что решение уже было принято до матча.

Наверное, есть какие‑то мысли, как восемь туров прожить с новым тренером.

Если бы Абаскаль докатил до конца и еще бы вдруг выиграл Кубок, то расставание было бы более красочным и теплым», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.