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    • В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Абаскаля
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    Аршавин назвал идеальный момент для увольнения Абаскаля из «Спартака»

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    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Что с Абаскалем? Я верю инсайдеру, который объявил, что решение уже было принято до матча.

    Наверное, есть какие‑то мысли, как восемь туров прожить с новым тренером.

    Если бы Абаскаль докатил до конца и еще бы вдруг выиграл Кубок, то расставание было бы более красочным и теплым», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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    • Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.

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