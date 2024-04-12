В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Италии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Аугсбург» — «Унион»

Футбол. Чемпионат Германии

«Аугсбург» по итогам нынешнего сезона не попадет в еврокубки. Команда просто доигрывает чемпионат. Сейчас «Аугсбург» находится на 7-м месте в таблице, набрав 36 очков в 28 играх.

В апреле «Аугсбург» уже провел один матч. Но встреча сложилась неудачно. «Аугсбург» уступил в гостях «Хоффенхайму» со счетом 1:3.

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У «Униона» ситуация сложнее. Клуб еще не обеспечил себе прописку в Бундеслиге. Несколько неудачных игр — и команда рискует оказаться в зоне вылета.

По итогам 28 встреч в активе «Униона» 29 очков. Клуб идет на 13-м месте. Стоит отметить, что команда не выигрывает в Бундеслиге с 21 марта.

Ставка: «Унион» не проиграет за 1.74.

«Лацио» — «Салернитана»

Футбол. Чемпионат Италии

Игор Тудор успешно дебютировал в «Лацио» с победы над «Ювентусом» в Серии А. Но потом римляне проиграли туринскому клубу в Кубке Италии. 6 апреля команда Тудора снова уступила — на этот раз в дерби «Роме».

«Лацио» после 31-й игры идет на 8-м месте в таблице Серии А. В активе клуба 46 очков. Римляне из последних четырех домашних матчей проиграли три, одержав только одну победу.

«Салернитана» официально еще не вылетела из Серии А. Но это вопрос времени. У клуба безнадежная ситуация.

После 31 тура «Салернитана» замыкает таблицу чемпионата Италии. На данный момент набрано лишь 15 очков. За весь текущий сезон «Салернитана» одержала в Серии А только две победы.

Ставка: Победа «Лацио» с форой (-1) за 1.46.

«Бетис» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании

«Бетису» не грозит ни понижение в классе, ни попадание в еврокубки. Скорее всего, по этой причине в марте команда откровенно расслабилась. Клуб проиграл четыре матча кряду.

Ранее «Бетис» уступил «Атлетико» (1:2), «Вильярреалу» (2:3), «Райо Вальекано» (0:2) и «Жироне» (2:3). В марте команда не набрала ни одного очка. Получится ли улучшить результаты в апреле?

Календарь и таблица испанской Примеры

«Сельта» находится в зоне вылета. Положение у команды сложное, но отчаиваться рано. В марте «Сельта» из четырех матчей проиграла один. Клуб неудачно съездил в Мадрид к «Реалу» — 0:4.

После 30 туров в активе «Сельты» 28 очков. Клуб располагается на 17-й строчке. Ранее команда в гостях обыграла «Севилью» со счетом 2:1. Теперь во встрече с «Бетисом» у «Сельты» есть возможность снова увезти три очка из Севильи.

Ставка: «Сельта» не проиграет за 1.78.

Общий коэффициент — 4.52.