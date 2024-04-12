ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сон Хын МинОдиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке «Реал» — «Манчестер Сити»Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде Алекс ПерейраИнтригующий бой Перейры с Хиллом, культовое противостояние Гейджи и Холлоуэя. Анонс карда UFC 300
  • 14:12
    • Хачанов выиграл у Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло
  • 11:28
    • Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам марта
    Все новости спорта

    «Сельта» не проиграет «Бетису», «Лацио» на своем поле разберется с «Салернитаной»

    Экспресс дня 12 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 апреля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Cалернитана»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Италии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Аугсбург» — «Унион»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Аугсбург» по итогам нынешнего сезона не попадет в еврокубки. Команда просто доигрывает чемпионат. Сейчас «Аугсбург» находится на 7-м месте в таблице, набрав 36 очков в 28 играх.

    В апреле «Аугсбург» уже провел один матч. Но встреча сложилась неудачно. «Аугсбург» уступил в гостях «Хоффенхайму» со счетом 1:3.

    Все прогнозы на футбол

    У «Униона» ситуация сложнее. Клуб еще не обеспечил себе прописку в Бундеслиге. Несколько неудачных игр — и команда рискует оказаться в зоне вылета.

    По итогам 28 встреч в активе «Униона» 29 очков. Клуб идет на 13-м месте. Стоит отметить, что команда не выигрывает в Бундеслиге с 21 марта.

    Ставка: «Унион» не проиграет за 1.74.

    «Лацио» — «Салернитана»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Игор Тудор успешно дебютировал в «Лацио» с победы над «Ювентусом» в Серии А. Но потом римляне проиграли туринскому клубу в Кубке Италии. 6 апреля команда Тудора снова уступила — на этот раз в дерби «Роме».

    «Лацио» после 31-й игры идет на 8-м месте в таблице Серии А. В активе клуба 46 очков. Римляне из последних четырех домашних матчей проиграли три, одержав только одну победу.

  • Темные лошадки. «Жирона», «Брест» и другие аутсайдеры, которые в следующем сезоне квалифицируются в ЛЧ
  • Обновленный формат Лиги чемпионов откроет двери для целого ряда менее известных команд
  • 05/04/2024

    • «Салернитана» официально еще не вылетела из Серии А. Но это вопрос времени. У клуба безнадежная ситуация.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    После 31 тура «Салернитана» замыкает таблицу чемпионата Италии. На данный момент набрано лишь 15 очков. За весь текущий сезон «Салернитана» одержала в Серии А только две победы.

    Ставка: Победа «Лацио» с форой (-1) за 1.46.

    «Бетис» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Бетису» не грозит ни понижение в классе, ни попадание в еврокубки. Скорее всего, по этой причине в марте команда откровенно расслабилась. Клуб проиграл четыре матча кряду.

    Ранее «Бетис» уступил «Атлетико» (1:2), «Вильярреалу» (2:3), «Райо Вальекано» (0:2) и «Жироне» (2:3). В марте команда не набрала ни одного очка. Получится ли улучшить результаты в апреле?

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Сельта» находится в зоне вылета. Положение у команды сложное, но отчаиваться рано. В марте «Сельта» из четырех матчей проиграла один. Клуб неудачно съездил в Мадрид к «Реалу» — 0:4.

    После 30 туров в активе «Сельты» 28 очков. Клуб располагается на 17-й строчке. Ранее команда в гостях обыграла «Севилью» со счетом 2:1. Теперь во встрече с «Бетисом» у «Сельты» есть возможность снова увезти три очка из Севильи.

    Ставка: «Сельта» не проиграет за 1.78.

    Общий коэффициент — 4.52.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Виктория — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бенфика — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.56
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Брюгге — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Детройт — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ливерпуль Монтевидео
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 12 апреля с коэффициентом 4.52. Дата матча: 12.04.2024. Экспресс. «Сельта» не проиграет «Бетису», «Лацио» на своем поле разберется с «Салернитаной»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры