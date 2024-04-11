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    «Бенфика» победила «Марсель», «Ливерпуль» уступил «Аталанте»

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    Завершились два первых матча четвертьфинала Лиги Европы.

    Автор дубля Джанлукка Скамакка
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    Автор дубля Джанлукка Скамакка

    Португальская «Бенфика» нанесла поражение французскому «Марселю» — 2:1.

    На 16-й минуте счет открыл Рафаэл Силва, голевую передачу ему отдал Каспер Тенгстед.

    В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил с передачи Давида Нереса увеличил Анхель ди Мария.

    «Марсель» лишь смог ответить голом Пьера-Эмерика Обамеянга на 67-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Бенфика — Марсель 2:1
    Голы: 1:0 Рафаэл Силва (16'), 2:0 Анхель Ди Мария (52'), 2:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (67') Бенфика: Анатолий Трубин, Антониу Силва, Николас Отаменди, Александр Хартманн Бах, Фредрик Аурснес, Жоау Невеш, Флорентину Луиш, Анхель Ди Мария, Рафаэл Силва, Давид Нерес (Жоау Мариу, 71'), Каспер Тенгстедт (Маркос Леонардо, 71') Марсель: Пау Лопес, Самуэль Жиго, Леонардо Балерди, Шансель Мбемба (Эмран Согло, 67'), Амин Арит, Жоффрей Кондогбиа, Жордан Верету, Пьер-Эмерик Обамеянг, Фарис Мумбанья (Аззедин Унаи, 54'), Луис Энрике, Кентен Мерлен (Илиман Ндиайе, 45') Предупреждение: Давид Нерес (18')

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Английский «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение на своем поле от итальянской «Аталанты» — 0:3.

    Дублем в составе бергамасков отметился нападающий Джанлука Скамакка, забивший на 38-й и 60-й минутах.

    Третий мяч на счету Марио Пашалича (83-я минута).

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Ливерпуль — Аталанта 0:3
    Голы: 0:1 Джанлука Скамакка (38'), 0:2 Джанлука Скамакка (61'), 0:3 Марио Пашалич (83') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Константинос Цимикас (Эндрю Робертсон, 46'), Кёртис Джонс (Доминик Собослаи, 46'), Ватару Эндо (Диогу Жота, 76'), Алексис Мак Аллистер, Харви Эллиотт (Мохамед Салах, 46'), Дарвин Нуньес (Луис Диас, 60'), Коди Матес Гакпо Аталанта: Эдерсон, Хуан Муссо, Маттео Руджери, Давиде Дзаппакоста, Исак Хин, Берат Джимсити, Шарль Де Кетеларе (Алексей Миранчук, 90'), Теун Коопмейнерс, Марио Пашалич, Мартен де Рон, Джанлука Скамакка Предупреждения: Исак Хин (25'), Маттео Руджери (77')

    Ответные матчи пройдут 18 апреля.

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