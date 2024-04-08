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    Спортивный психолог: Абаскалю тяжело вести себя адекватно

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    Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением о поведении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Абаскаль понимает, что общественность настроена против него, к тому же, он — иностранец в чужой стране, поэтому его поведение можно считать защитной реакцией.

    Абаскаль защищается от всего. Даже на простые вопросы он находит этюдные ответы, весьма причудливые, которые были уже сказаны на пресс-конференциях. Это типичная защитная реакция тренера, который знает, что им недовольны и его, видимо, скоро уберут с поста. Он перевозбужден.

    На матче Абаскаль более эмоционален, чем большинство его футболистов — это говорит о том, что он в принципе взвинчен.

    Со стороны это вызывает сожаление. Но он — профессионал и его поведение не соответствует профессиональным меркам. Есть стандарты поведения тренеров на пресс-конференциях и матчах. Эксцентричность могут себе позволить победители, такие, как Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола или Жозе Моуринью.

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    • Абаскаль — как боксер, которого прижали в угол. И ждать от него адекватных реакций странно. Увы, это не профессионально. Он надеялся, что команда заиграет и мнение общественности изменится. Но хорошее не получилось, поэтому "обострение". Он не вписался в наш футбольный социум», — приводит слова Гущина «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.

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