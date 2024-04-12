«Чикаго Буллз» обыграл «Детройт», а «Бостон» проиграл «Нью-Йорк Никс»

За океаном завершился еще один игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Чикаго Буллз» на чужой площадке одержал победу над «Детройт Пистонс» со счетом 127:105.

Это поражение для «Детройта» стало 67‑м в нынешнем сезоне при 13 победах. Таким образом, команда установила новый антирекорд клуба.

Самым результативным в составе «Чикаго» был атакующий защитник Демар Дерозан, который набрал 39 очков во встрече при 4-х подборах и 7-и передач.

Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен стал самым результативным в составе хозяев. Баскетболист набрал 20 очков, 11 раз сделав подбор и 4 передачи.

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В параллельном матче «Бостон Селтикс» проиграл «Нью-Йорк Никсу» со счетом 109:118. Самым результативным в составе гостей был защитник Джейлен Брансон, который набрал 39 очков при подборах и 4-х передачах.

У «Бостона» больше всех отличился набранными очками — легкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 18 баллов, 4 подбора и 7 передач.

НБА. Результаты игрового дня:

«Детройт» — «Чикаго Буллз» 105:127 (30:31, 25:33, 25:35, 25:28)

«Бостон» — «Нью‑Йорк» — 109:118 (29:32, 19:37, 23:31, 38:18)

«Юта» — «Хьюстон» — 124:121 (28:38, 36:29, 34:29, 26:25)

«Сакраменто» — «Нью‑Орлеан» — 123:135 (23:34, 35:30, 31:34, 34:37)

«Портленд» — «Голден Стэйт» — 92:100 (22:24, 24:25, 28:26, 18:25)