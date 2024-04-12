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    Гости не проиграют в Севилье

    «Бетис» — «Сельта». Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч чемпионата Испании, 12 апреля 2024 года

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    «Сельта»
    12 апреля в матче 31-го тура чемпионата Испании сыграют «Бетис» и «Сельта». Начало игры — в 22:00 мск. «Бетис» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Апреля 2024 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» на данный момент находится на 8-м месте в таблице Ла Лиги. Набрано 42 очка в 30 встречах.

    У «Бетиса» 10 побед, 12 ничьих и 8 поражений. Клуб забил 36 голов и столько же пропустил.

    Бетис — Сельта: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи Прошлый месяц «Бетис» откровенно провалил. Команда в марте не набрала ни одного очка.

    Ранее «Бетис» проиграл четыре матча кряду. Клуб уступил «Атлетико» (1:2), «Вильярреалу» (2:3), «Райо Вальекано» (0:2) и «Жироне» (2:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Авила (дисквалификация), Бакамбу, Бартра, Рока, Сабали (травмы).

    Состояние команды: «Бетис» вряд ли по итогам нынешнего сезона попадет в еврокубки. Тем более, в марте команда играла очень бледно.

    В предыдущих 10 домашних встречах с учетом всех турниров у «Бетиса» лишь две победы. Последний раз клуб выигрывал в родных стенах 25 февраля. Тогда «Бетис» на своем поле взял верх над «Атлетиком» со счетом 3:1.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» находится в зоне вылета. Фанаты рассчитывают, что команда не понизится в классе.

    В 30 встречах «Сельта» набрала 28 очков. Сейчас клуб идет на 17-м месте. У коллектива из Виго 6 побед, 10 ничьих и 14 поражений.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Последние матчи: В марте «Сельта» смогла одержать две победы. Удалось взять верх над «Альмерией» (1:0) и «Севильей» (2:1).

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    Кроме того, была ничья с «Райо Вальекано» (0:0) и разгромное поражение в Мадриде от «Реала» (0:4).

    Не сыграют: Айду, Дотор, Ристич, де ла Торре (травмы).

    Состояние команды: «Сельте» нужно удачно закончить сезон. «Кадис», который находится на 18-й строчке, отстает всего на три очка. Ситуация может резко ухудшиться буквально за один тур.

    17 марта «Сельта» очень удачно сыграла в гостях с «Севильей». Была одержана победа со счетом 2:1. Удастся ли команде вновь увезти три очка из Севильи?

    Статистика для ставок

    • «Бетис» проиграл четыре последних матча в Ла Лиге

    • «Сельта» в марте уступила только один раз — «Реалу» со счетом 0:4

    • В первом круге «Бетис» проиграл в Виго 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бетиса» дают 2.07, а на «Сельту» — 3.55. Ничью можно взять у букмекеров за 3.45.

    Тотал меньше 2.5 идет за 1.83, а тотал больше 2.5 за 1.98.

    Прогноз: «Сельта» очень мотивирована. В марте команда на выезде уже побеждала «Севилью». Гости не проиграют.

    Ставка: «Сельта» не проиграет за 1.80.

    Прогноз: В прошлом месяце «Бетис» проиграл четыре матча кряду. Оборона у команды далеко не идеальная. В предстоящей встрече должны забить оба клуба.

    Ставка: Обе забьют за 1.79.

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    Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Сельта» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. Гости не проиграют в Севилье
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