12 апреля в матче 31-го тура чемпионата Испании сыграют «Бетис» и «Сельта». Начало игры — в 22:00 мск. «Бетис» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» на данный момент находится на 8-м месте в таблице Ла Лиги. Набрано 42 очка в 30 встречах.

У «Бетиса» 10 побед, 12 ничьих и 8 поражений. Клуб забил 36 голов и столько же пропустил.

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Последние матчи Прошлый месяц «Бетис» откровенно провалил. Команда в марте не набрала ни одного очка.

Ранее «Бетис» проиграл четыре матча кряду. Клуб уступил «Атлетико» (1:2), «Вильярреалу» (2:3), «Райо Вальекано» (0:2) и «Жироне» (2:3).

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Не сыграют: Авила (дисквалификация), Бакамбу, Бартра, Рока, Сабали (травмы).

Состояние команды: «Бетис» вряд ли по итогам нынешнего сезона попадет в еврокубки. Тем более, в марте команда играла очень бледно.

В предыдущих 10 домашних встречах с учетом всех турниров у «Бетиса» лишь две победы. Последний раз клуб выигрывал в родных стенах 25 февраля. Тогда «Бетис» на своем поле взял верх над «Атлетиком» со счетом 3:1.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» находится в зоне вылета. Фанаты рассчитывают, что команда не понизится в классе.

В 30 встречах «Сельта» набрала 28 очков. Сейчас клуб идет на 17-м месте. У коллектива из Виго 6 побед, 10 ничьих и 14 поражений.

Календарь и таблица испанской Примеры

Последние матчи: В марте «Сельта» смогла одержать две победы. Удалось взять верх над «Альмерией» (1:0) и «Севильей» (2:1).

Кроме того, была ничья с «Райо Вальекано» (0:0) и разгромное поражение в Мадриде от «Реала» (0:4).

Не сыграют: Айду, Дотор, Ристич, де ла Торре (травмы).

Состояние команды: «Сельте» нужно удачно закончить сезон. «Кадис», который находится на 18-й строчке, отстает всего на три очка. Ситуация может резко ухудшиться буквально за один тур.

17 марта «Сельта» очень удачно сыграла в гостях с «Севильей». Была одержана победа со счетом 2:1. Удастся ли команде вновь увезти три очка из Севильи?

Статистика для ставок

«Бетис» проиграл четыре последних матча в Ла Лиге

«Сельта» в марте уступила только один раз — «Реалу» со счетом 0:4

В первом круге «Бетис» проиграл в Виго 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бетиса» дают 2.07, а на «Сельту» — 3.55. Ничью можно взять у букмекеров за 3.45.

Тотал меньше 2.5 идет за 1.83, а тотал больше 2.5 за 1.98.

Прогноз: «Сельта» очень мотивирована. В марте команда на выезде уже побеждала «Севилью». Гости не проиграют.

Ставка: «Сельта» не проиграет за 1.80.

Прогноз: В прошлом месяце «Бетис» проиграл четыре матча кряду. Оборона у команды далеко не идеальная. В предстоящей встрече должны забить оба клуба.

Ставка: Обе забьют за 1.79.