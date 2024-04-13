В субботу, 13 апреля, в 31-м туре испанской Примеры «Атлетико» на своем поле примет «Жирону». Начало поединка запланировано на 15:00 по мск. «Атлетико» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: Команда ведет борьбу за сохранение места в зоне Лиги чемпионов. «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 58-ю очками в активе.

Подопечные Диего Симеоне всегда славились своей надежной игрой в обороне, но в нынешнем сезоне «матрасники» не лучшая команда в Примере по пропущенным (35 мячей за 30 встреч).

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Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Испании «Атлетико» на чужом поле обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1, а встречей ранее проиграл «Барселоне» (0:3).

Кроме того, «Атлетико» успешно выступил в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Матрасники» на своем поле обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1, забив все 2 мяча еще в 1-м тайме.

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Не сыграют: Пабло Барриос (перебор желтых карточек), Витоло, Мемфис Депай, Томас Лемар и Марио Эрмосо (у всех — травмы).

Состояние команды: «Атлетико» отлично действует на своем поле. По этому показателю «матрасники» занимают 2-е место в лиге, набрав 40 очков из 45-и возможных, уступая лидерство «Реалу».

Предстоящий матч против «Жироны» очень важен для «Атлетико» с точки зрения турнирной ситуации, «матрасники» имеют возможность приблизиться к своему сопернику, и у команды есть все шансы для этого.

«Жирона»

Турнирное положение: Команда проводит блистательный сезон в Примере. До начала сезона никто не мог предположить, что «Жирона» после 30-и туров будет занимать 3-е место в таблице с 65-ю очками в активе.

К тому же, «красно-белые» отстают от «Барселоны» (2-я строчка) всего на 2 балла. «Жирона» уверенно себя чувствует в зоне Лиги чемпионов, опережая 5-ю позиции на 9 пунктов.

Последние матчи: В прошедшем туре Примеры команда обыграла «Бетис» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+2-й минуте. Встречей ранее «Жирона» проиграла «Хетафе» (0:1).

За последние 5 матчей у команды 3 победы и 2 поражения. За этот период «Жирона» сумела забить 8 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграют: Иван Мартин (перебор желтых карточек), Рикард Артеро, Тони Вилья и Хоэль Рока (у всех — травмы).

Состояние команды: За 8 туров до конца чемпионата «Жирона» уверенно себя чувствует в зоне Лиги чемпионов, но при этом если команда завалит концовку, то легко может вылететь из заветной 4-ки.

Интересно, что «Жирона» уже обыгрывала «Атлетико» в нынешнем сезоне. В рамках 19-го тура Примеры «красно-белые» одолели «матрасников» со счетом 4:3, забив победный гол на 90+1-й минуте. Получится ли сделать так снова? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Жирона» проиграла 4 последних матча на чужом поле

«Атлетико» побеждал в 4-х из 5-и последних матчей на своем поле

В последних 5-и последних очных встречах «Жирона» обыгрывала «Атлетико» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 1.98, победа «Жироны» — 3.55, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.25 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды вновь сыграют результативно.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.00.

Прогноз: В последнее время «Атлетико» частенько начинает забивать уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Атлетико» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.70.