В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 14:00 (мск). «Автомобилист» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: Большую часть регулярного сезона «Автомобилист» провел в соперничестве за место в первой четверке, но в заключительной фазе чемпионата был отброшен на пятую позицию с 82 очками на счету.

Последние матчи: Уже в 1/8 финала кубковый раунд был взорван вылетом «Ак Барса» от «Авто» по итогам пяти матчей. Еще ярче и эффектнее оказалась серия против СКА, в которой екатеринбуржцы поставили точку в Питере, одержав волевую победу (5:4).

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Встречу с «Металлургом» Мг «Автомобилист» начал с переменчивым успехом: в гостях он потерпел поражение (1:2), а затем одержал плодотворную победу (4:2). Аналогично ситуация сложилась на «Уралец-Арене», где хозяева сперва уступили (2:3 ОТ), а затем взяли верх (5:3).

При счете 2:2 в серии команда Николая Заварухина приехала в Магнитогорск, где провела в целом неплохой матч, но слабая реализация — 5,26% — и далекая от образцовой игра Аликина (87,1%) повлияли на итоговый результат (2:5), приблизив «Авто» к вылету.

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: В предстоящем матче «Автомобилисту» не поможет Владимир Кузнецов.

Состояние команды: Проведя неплохой со статистической точки зрения матч в Магнитогорске, «Автомобилист» не сумел избежать поражения. В текущих условиях екатеринбуржцы, бесспорно, навяжут борьбу дома, но риск распрощаться с плей-офф в матче №6 существенно возрос.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: До последнего звука сирены «Металлург» Мг бился за первое место с «Авангардом». Победа в очном матче в заключительной встрече позволила магнитогорцам финишировать на вершине таблицы Востока с 95 набранными очками.

Последние матчи: Две предыдущие серии «Магнитки» закончились матчем №6 на катке ее соперников. По такому шаблону команда разделалась с «Амуром», а позже — со «Спартаком».

Полуфинал с «Автомобилистом» «Металлург» Мг начал с домашней победы (2:1), за которой последовало поражение (2:4). Выйти вперед в серии лидеру Востока удалось и в Екатеринбурге (3:2 ОТ), но увеличить разрыв в четвертой встрече не получилось (3:5).

В пятой игре команда Андрея Разина одержала уверенную победу (5:2). За три периода «Магнитка» нанесла 32 броска в створ ворот (15,63% реализации), а Денис Зернов отметился хет-триком. Илья Набоков совершил 36 спасений (94,74%).

Не сыграют: К шестой игре «Металлург» Мг готовится в полном составе.

Состояние команды: Выдав очередную качественную игру, команда Разина вплотную подобралась к финалу. Возможно, в Екатеринбурге ее ждет самый трудный вызов, но «Магнитке» и раньше доводилось снимать вопрос о победителе серии на гостевом льду.

Статистика для ставок

На домашнем льду «Автомобилист» одержал всего две победы в пяти последних встречах

Два матча «Магнитки» из трех предыдущих в гостях закончились ее победой

Минимум 6 шайб на двоих забрасывали соперники в трех очных матчах из последних четырех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.20, а победа «Металлурга» Мг — в 2.41.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.13.

Прогноз: С учетом событий в матче №5 «Металлург» Мг едет в Екатеринбург в максимально выгодном положении, особенно если принять во внимание тот факт, что ранее команда Разина выбивала соперников из Кубка на чужом катке в шестой игре. Кажется, история близка к повторению, а сама встреча готова пробить результативный верх.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 3.5 за 2.03.

Прогноз: Даже если игра не уложится в регламент основного времени, шансы «Магнитки» будут выше, поскольку в нынешнем плей-офф она ни разу не уступила в овертайме.

Ставка: «Металлург» Мг победит в матче за 1.90.