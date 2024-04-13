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    «Магнитка» завершит серию в Екатеринбурге?

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 2.03) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 13 апреля 2024 года

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    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Матч №4
    В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 14:00 (мск). «Автомобилист» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 13 Апреля 2024 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 14:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Автомобилист»

    Путь к плей-офф: Большую часть регулярного сезона «Автомобилист» провел в соперничестве за место в первой четверке, но в заключительной фазе чемпионата был отброшен на пятую позицию с 82 очками на счету.

    Последние матчи: Уже в 1/8 финала кубковый раунд был взорван вылетом «Ак Барса» от «Авто» по итогам пяти матчей. Еще ярче и эффектнее оказалась серия против СКА, в которой екатеринбуржцы поставили точку в Питере, одержав волевую победу (5:4).

    Автомобилист — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

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    Встречу с «Металлургом» Мг «Автомобилист» начал с переменчивым успехом: в гостях он потерпел поражение (1:2), а затем одержал плодотворную победу (4:2). Аналогично ситуация сложилась на «Уралец-Арене», где хозяева сперва уступили (2:3 ОТ), а затем взяли верх (5:3).

    При счете 2:2 в серии команда Николая Заварухина приехала в Магнитогорск, где провела в целом неплохой матч, но слабая реализация — 5,26% — и далекая от образцовой игра Аликина (87,1%) повлияли на итоговый результат (2:5), приблизив «Авто» к вылету.

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    Не сыграют: В предстоящем матче «Автомобилисту» не поможет Владимир Кузнецов.

    Состояние команды: Проведя неплохой со статистической точки зрения матч в Магнитогорске, «Автомобилист» не сумел избежать поражения. В текущих условиях екатеринбуржцы, бесспорно, навяжут борьбу дома, но риск распрощаться с плей-офф в матче №6 существенно возрос.

    «Металлург» Мг

    Путь к плей-офф: До последнего звука сирены «Металлург» Мг бился за первое место с «Авангардом». Победа в очном матче в заключительной встрече позволила магнитогорцам финишировать на вершине таблицы Востока с 95 набранными очками.

    Последние матчи: Две предыдущие серии «Магнитки» закончились матчем №6 на катке ее соперников. По такому шаблону команда разделалась с «Амуром», а позже — со «Спартаком».

    Полуфинал с «Автомобилистом» «Металлург» Мг начал с домашней победы (2:1), за которой последовало поражение (2:4). Выйти вперед в серии лидеру Востока удалось и в Екатеринбурге (3:2 ОТ), но увеличить разрыв в четвертой встрече не получилось (3:5).

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    • В пятой игре команда Андрея Разина одержала уверенную победу (5:2). За три периода «Магнитка» нанесла 32 броска в створ ворот (15,63% реализации), а Денис Зернов отметился хет-триком. Илья Набоков совершил 36 спасений (94,74%).

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    Не сыграют: К шестой игре «Металлург» Мг готовится в полном составе.

    Состояние команды: Выдав очередную качественную игру, команда Разина вплотную подобралась к финалу. Возможно, в Екатеринбурге ее ждет самый трудный вызов, но «Магнитке» и раньше доводилось снимать вопрос о победителе серии на гостевом льду.

    Статистика для ставок

    • На домашнем льду «Автомобилист» одержал всего две победы в пяти последних встречах

    • Два матча «Магнитки» из трех предыдущих в гостях закончились ее победой

    • Минимум 6 шайб на двоих забрасывали соперники в трех очных матчах из последних четырех

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.20, а победа «Металлурга» Мг — в 2.41.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.13.

    Прогноз: С учетом событий в матче №5 «Металлург» Мг едет в Екатеринбург в максимально выгодном положении, особенно если принять во внимание тот факт, что ранее команда Разина выбивала соперников из Кубка на чужом катке в шестой игре. Кажется, история близка к повторению, а сама встреча готова пробить результативный верх.

    Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 3.5 за 2.03.

    Прогноз: Даже если игра не уложится в регламент основного времени, шансы «Магнитки» будут выше, поскольку в нынешнем плей-офф она ни разу не уступила в овертайме.

    Ставка: «Металлург» Мг победит в матче за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург» Мг с коэффициентом 2.03. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» завершит серию в Екатеринбурге?
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