Хави: «Барселона» — это моя жизнь

Наставник «Барселоны»высказался о своей любви к каталонской команде.

«Для меня "Барса" — это вся моя жизнь, это то чувство, которое я испытываю. Я просыпаюсь и думаю о "Барсе", ложусь спать и также думаю о "Барсе". Я не очень верующий, но думаю, что "Барселона" — моя религия», — заявил Хави в интервью пресс-службе сине-гранатовых.

В январе Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании сезона. Он возглавил сине-гранатовых в ноябре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне-2022/23.

В текущем сезоне «Барса» набрала 67 очков за 30 матчей и располагается на втором месте в турнирной таблице Примеры.