В 21:45 08.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч: «Интер» — «Удинезе» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Удинезе» — «Интер». Коэффициент ставки — 1.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Интер»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Удинезе — Интер.

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