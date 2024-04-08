Соболев: Неважно, как забиты голы, как пропущено, главное — счет на табло

Нападающийвысказался о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ с(2:1).

«Волевая победа на характере? В дерби по-другому не бывает. Это огромный накал, давление, поэтому все ошибаются.

Если бы футбол был без ошибок, все бы играли 0:0. Неважно, как забиты голы, как пропущено, главное — счёт на табло», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».

Стоит отметить, что нападающий оформил дубль в матче с «Динамо», забив свои голы на 74-й и 87-й минутах. После этого поединка «красно-белые» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем матче «Спартак» сыграет против «Сочи» 13-го апреля.