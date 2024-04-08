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    Гнабри: «Баварии» будет тяжело с «Арсеналом»

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    Вингер «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом».

    Серж Гнабри
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    Серж Гнабри

    «Мало что можно сказать плохого о команде, которая борется за титул в АПЛ. Они хорошо владеют мячом. Это будет непростая задача, две сильные команды встретятся лицом к лицу», — приводит слова Гнабри официальный сайт «Баварии».

    Встреча пройдет 9 апреля в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. Ответный матч состоится 17 апреля в Мюнхене.

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    В нынешнем сезоне 28-летний Гнабри сыграл 16 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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