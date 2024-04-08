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    Акинфеев: Вратарям вообще ничего нельзя, а бьющим пенальти можно что угодно

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о желании изменить правила пенальти.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «В начале карьеры вообще позволялось больше. Например, мой первый отбитый пенальти в Самаре, когда выбежал на два метра вперед. Сейчас прямо весело смотреть, а тогда все так делали.

    Теперь правила для вратарей очень суровые. Нам вообще ничего нельзя делать, а бьющим можно что угодно — только совсем останавливаться нельзя. А так — пауза, подпрыжка, припрыжка. Скоро, наверное, кувырок можно будет делать, чтобы всячески отвлекать голкипера.

    Сомневаюсь, что правило пересмотрят. А если и пересмотрят, то опять в пользу нападающих. Или ворота сделают 60 метров — от одного углового флажка и до другого.

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    • Мне кажется справедливым, что если игрок с пенальти попал в штангу, то добивать уже не может. Стоит ли вообще отменить добивания? Не знаю, будто бы слишком радикально. Я бы разрешил выходить вперед хотя бы на метр — вот это точно чуть помогло бы вратарям», — сказал Акинфеев в интервью Sports.

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