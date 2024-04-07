начнут матч в 16:30 в немецкой Бундеслиге, 07.04.2024.

Последний матч: «Аугсбург» — «Хоффенхайм» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Аугсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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