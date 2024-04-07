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    Фрозиноне — Болонья: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.04.2024 в 13:30 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Фрозиноне — Болонья

    Футбол Серия A Фрозиноне Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 13:30 07.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Фрозиноне — Болонья в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч: «Болонья» — «Фрозиноне» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрозиноне» — «Болонья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.47.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Болонья»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фрозиноне — Болонья.

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