Ван Дейк: Фирмино был важной фигурой в успехе «Ливерпуля»

Защитникответил на вопрос о том, кого считает лучшим партнером по команде за все время выступления в стане «мерсисайцев».

«Я не хочу принижать других игроков, но позвольте мне сказать о футболистах, покинувших клуб.

Бобби Фирмино был важной фигурой в том успехе, которого мы добились за последние годы. Он связывал между собой двух других выдающихся игроков. Они представляли собой треугольник. То, как они отрабатывали в обороне для того, чтобы облегчить нам игру сзади, это что-то выдающееся. Ему (Фирмино) было непросто защищаться на тренировках, поэтому я отдаю ему должное.

Но на текущий момент я играю с другими потрясающими футболистами: Мохамедом Салахом, Алисоном Беккером. Также не забуду и про Жоэля Матипа», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

«Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 70-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 2 балла.