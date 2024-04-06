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    Ван Дейк: Фирмино был важной фигурой в успехе «Ливерпуля»

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о том, кого считает лучшим партнером по команде за все время выступления в стане «мерсисайцев».

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Я не хочу принижать других игроков, но позвольте мне сказать о футболистах, покинувших клуб.

    Бобби Фирмино был важной фигурой в том успехе, которого мы добились за последние годы. Он связывал между собой двух других выдающихся игроков. Они представляли собой треугольник. То, как они отрабатывали в обороне для того, чтобы облегчить нам игру сзади, это что-то выдающееся. Ему (Фирмино) было непросто защищаться на тренировках, поэтому я отдаю ему должное.

    Но на текущий момент я играю с другими потрясающими футболистами: Мохамедом Салахом, Алисоном Беккером. Также не забуду и про Жоэля Матипа», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

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