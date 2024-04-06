Сафонов: Ведя в счете 2:0, мы должны уничтожать соперника

Вратарьвысказался о матче против(4:3).

«Сегодня увидели тот "Краснодар", который играет в атаку и позволяет играть соперникам. Не думаю, что это правильный путь, но если мы немного поменяем игру, которая была сегодня — постараться оставить все, что получалось в атаке, и надежнее играть в обороне, тогда будет тот "Краснодар", который хотят видеть.

В сегодняшней игре мы слишком много позволяли сопернику. Если мы говорим именно про наш путь, то не хочется, чтобы у соперника были малейшие шансы и мысли, что они могут выиграть.

Если будем забивать больше, чем пропускать, то можно стать чемпионом и с таким футболом.

Во‑первых, мы много позволяли противнику сегодня в атаке и теряли много мячей на своей половине поля, из‑за чего соперник мог оказывать на нас давление. Плюс мне не понравилось, что "Пари НН" поверил, что может у нас выиграть. Думаю, что, ведя в счете 2:0, мы должны уничтожать соперника», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место. На счету «Пари НН» 28 очко и десятая позиция.