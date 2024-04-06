начнут матч в 16:30 в чемпионате Германии по футболу, 06.04.2024.

Последний матч: «Бавария» — «Хайденхайм» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хайденхайм» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Бавария»).

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Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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