Последний матч: «Арсенал Лондон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.78.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).
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