начнут матч в 23:00 в испанском Кубке Дель Рей, 06.04.2024.

Последний матч: «Атлетик» — «Мальорка» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетик» — «Мальорка». Коэффициент ставки — 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетик»).

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