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    «Оренбург» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка России между «Оренбургом» и «Динамо»

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    «Оренбург» на своем поле сыграет с «Динамо» в рамках полуфинала Кубка России Пути регионов. За ходом матча можно следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Оренбург»

    «Оренбург» стал вторым на групповой стадии розыгрыша Кубка России, пропустив вперед ЦСКА. «Газовики» набрали 11 очков в 6-ти матчах при 3-х победах, одной ничьей и 2-х поражениях.

    В четвертьфинале Пути РПЛ подопечным Давида Деограсии противостоял «Спартак». Матч в Оренбурге завершился минимальной победой хозяев поля (1:0), а в Москве «красно-белые» взяли реванш со счетом 3:1 и отправили уральскую команду в нижнюю сетку.

    «Оренбург» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В крайнем туре РПЛ оренбуржцы дома уверенно разобрались с «Пари НН» (3:1).

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    «Динамо»

    Московское «Динамо» набрало 11 очков в 6-ти матчах группового этапа, пробившись в плей-офф Пути РПЛ со второго места. «Бело-голубые» пропустили вперед «Спартак», но опередили «Краснодар» и «Пари НН».

    В четвертьфинале подопечные Марцела Лички играли с «Зенитом». В Москве «Динамо» выиграло со счетом 1:0, но в ответной встрече случилось поражение 0:2, из-за чего «бело-голубые» вылетели в нижнюю сетку турнира. На следующем этапе москвичи в Санкт-Петербурге не без труда одолели «СКА-Хабаровск» (2:1).

    «Динамо» проиграло три последних матча в рамках РПЛ. В крайнем туре чемпионата России подопечные Марцела Лички уступили в гостях «Уралу», пропустив решающий мяч в компенсированное время (1:2).

    Личные встречи

    В матче 15-го тура РПЛ «Динамо» обыграло соперника со счетом 2:0. Всего в 10-ти официальных очных встречах на счету обеих команд по 5 побед.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» с коэффициентом 2.28.

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