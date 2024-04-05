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    Сульшер оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед»

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    Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вспомнил время, проведенное у руля английской команды.

    Уле-Гуннар Сульшер
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    Уле-Гуннар Сульшер

    «Я получил работу, и что-то изменилось. Возникла усталость, так как мы многого требовали. Это привело к травмам. Некоторые игроки хотели уйти. Я чувствовал, как что-то сдулось в конце первого сезона, но за два моих полных сезона мы финишировали третьими и вторыми в Премьер-лиге.

    Мы играли в хороший атакующий футбол. В свои лучшие моменты мы отправлялись к "Брайтону", "Тоттенхэму" и "Эвертону" под руководством Карло Анчелотти и контролировали игры. Победа над "Сити" на выезде не была проблемой. Нам приходилось противостоять очень мотивированным командам, большинство из них были мотивированны именно против нас.

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    Не думаю, что мы получили достаточное признание за хорошо организованную игру в атаке и защите. Другие тренеры хвалили наш тактический подход, как в игре с мячом, так и без него», — цитирует Сульшера Four Four Two.

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