Сульшер оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед»

Экс-наставниквспомнил время, проведенное у руля английской команды.

«Я получил работу, и что-то изменилось. Возникла усталость, так как мы многого требовали. Это привело к травмам. Некоторые игроки хотели уйти. Я чувствовал, как что-то сдулось в конце первого сезона, но за два моих полных сезона мы финишировали третьими и вторыми в Премьер-лиге.

Мы играли в хороший атакующий футбол. В свои лучшие моменты мы отправлялись к "Брайтону", "Тоттенхэму" и "Эвертону" под руководством Карло Анчелотти и контролировали игры. Победа над "Сити" на выезде не была проблемой. Нам приходилось противостоять очень мотивированным командам, большинство из них были мотивированны именно против нас.

Не думаю, что мы получили достаточное признание за хорошо организованную игру в атаке и защите. Другие тренеры хвалили наш тактический подход, как в игре с мячом, так и без него», — цитирует Сульшера Four Four Two.